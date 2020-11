Näin löydät parhaat uudet mobiilipelit 

Markkinoilta löytyy nykyään ihan hurjasti erilaisia mobiilipelejä. Löydät niin räiskintäpelejä, että jopa suosituimpien konsolipelien versioita. Pelaaminen kännykällä tai tabletilla on hauskaa ajanvietettä ja monet pelit ovat varsin laadukkaita. Mutta kuinka löytää juuri sinulle sopiva mobiilipeli satojen pelien joukosta? Tässä vinkkejä etsintään.

Mobiilipelejä riittää ihan kaikenlaisille pelaajille. Suosittuja ovat muun muassa kolikkopelit online, sekä tietenkin erilaiset palapelit, joihin kuuluu muun muassa Candy Crush. Pelejä löytyykin runsaasti ilmaisina versioina sekä maksullisina peleinä. Usein mobiilipelit ovat ilmaisia pelata, mutta pelistä voi löytyä erilaisia maksullisia esineitä tai asioita, jotka vauhdittavat pelikokemusta. Valinnanvaraa siis riittää, mutta hyvien pelien lisäksi vastaan voi joskus osua myös niitä huonompia pelejä. Mutta jos aiot pistää rahaa peleihin, kannattaa varmistaa, että oikeasti pidät valitsemastasi pelistä. Siksi onkin tärkeä tietää mistä uusimpia mobiilipelejä voi etsiä ja kuinka varmistat että valitsemasi peli soveltuu juuri sinulle?

1. Tutki pelien arvosteluja

Niin Applen että Googlenkin mobiilikaupasta löytyviin peleihin löytyy alustoilta runsaasti arviointeja. Kannattaa siis ehdottomasti tutkia mitä muut pelejä pelanneet ovat pelistä sanoneet ja tykänneet. Arvioinneista saa melko hyvän käsityksen siitä kuinka peli toimii sekä mitkä ovat pelien mahdolliset heikkoudet. Onhan niinkin että joskus asiat jotka häiritsevät jotakin muuta pelaajaa eivät välttämättä häiritse sinua. Kauppojen omien arviointien lisäksi mobiilipeleistä löytyy nykyään myös arvosteluja ihan virallisilta pelisivustoilta.

Arviointeja tutkittaessa kannattaa muistaa, että viiden ja yhden tähden arviot eivät aina ole ne parhaimmat mielipiteen muodostamisen kannalta. Monesti paremman arvion saa kolmen tähden arvosteluista. Ne ovat yleensä nimittäin henkilöiltä, jotka eivät ole varsinaisesti vihanneet peliä, mutta eivät myöskään ole olleet aivan täysin vakuuttuneita. Näin saat paremman kuvan siitä mikä pelissä toimii ja mikä on ollut kyseisen

2. Kokeile pelejä ilmaiseksi

Joitakin pelejä voi aina kokeilla ilmaiseksi ennen kuin pistät oikeaa rahaa peliin. Tällaisia pelejä löytyy niin kasinopelien osalta, mutta toki muitakin pelejä on mahdollista kokeilla. Lisäksi ilmaiseksi kokeileminen voi onnistua jopa pelialustan omilla sovelluksilla. Esimerkiksi Google tarjoaa Android pelien osalta tällaisen mahdollisuuden. Google Play Games sovellus antaa sinun kokeilla pelejä ilmaiseksi ennen kuin asennat pelit puhelimeesi. Sovelluksesta löytyy todella runsaasti pelejä, joten valinnanvaraa riittää.

Kannattaa myös aina varmistaa onko peliä mahdollista pelata ilmaiseksi ennen kuin ostat sen tai pistät rahaa likoon. Monissa peleissä voi pelata esimerkiksi yhden kentän ennen kuin peli pitää ostaa. Eikä kaikissa peleissä tietenkään välttämättä ole edes pakollisia maksuja, joten ilmaispelejä voi kokeilla melko huoletta.

3. Katso miltä pelit näyttävät YouTubesta

Voit tutkia mobiilipelejä myös YouTubesta ja nähdä miltä pelit näyttävät pelattaessa. YouTubessa on runsaasti erilaisia pelivideoiden tekijöitä, jotka tekevät videoita mobiilipelien osalta. Videoista näkee kuinka pelit toimivat sekä myöskin se miten pitkään mistäkin pelistä riittää iloa. Suurin osa videoista on tietenkin englanniksi, mutta vaikkei kieli taittuisikaan, voit siltä nähdä miltä peli näyttää pelatessa.

Joitakin pelejä löytyy myös Twitch-palvelusta. Sivustolla pelaajat pelaavat pelejä reaaliajassa, joten voit katsoa kuinka peli toimii ja lisäksi jutella pelaajalle chat-toiminnon avulla. Näin voit kysyä pelaajalta mielipidettä pelistä tai löytää vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

4. Kokeile GameTree sivustoa

GameTree sivustolta löytyy runsaasti erilaisia peleihin liittyviä asioita. Sivustolla voi tutustua muihin pelaajiin ja löytää esimerkiksi kavereita useamman pelaajan pelihetkiin. Mutta sivuston parasta antia ovat sen tekemät pelisuositukset. Voit nimittäin tehdä sivustolta löytyvän kyselyn, jonka pohjalta voit saada pelisuosituksia – myös mobiilipeleihin! Näin voit löytää sinua kiinnostavia pelejä ja suosituksia on niin iOS että Android alustojen peleihin.

Muista myös, että itse Google Play ja App Store antavat sinulle usein pelisuosituksia entisten pelien pohjalta. Niiden hakutoiminnot nostavat usein pelilistojen kärkeen pelejä, joiden he uskovat miellyttävän sinua. Jos taas tuntuu, että hakutulokset eivät kärkipelien osalta miellytä, kannattaa mennä aina listalla alemmaksi.

5. Etsi pelejä sosiaalisesta mediasta

Kannattaa lisäksi etsiä tietoa peleistä sosiaalisessa mediassa. Voit löytää todella hyviä pelejä erilaisten hakusanojen avulla ja tutustua vaikkapa muihin pelaajiin. Mikä parasta sosiaalisesta mediasta löytyy todella runsaasti myös tarjouksia maksullisiin peleihin. Voit esimerkiksi saada alennuksia peleihin tai erilaisia muita etuja, joita ei välttämättä löydy mistään muualta. Kannattaa siis ehdottomasti seurata suosittujen pelien sosiaalista mediaa tai tunnettuja mobiilipelaajia.

Voit lisäksi tehdä kyselyitä erilaisista peleistä vaikkapa erilaisilla keskustelufoorumeilla. Englanniksi voit kysellä tietoja peleistä vaikkapa Reddit sivustolla, kun taas suomeksi tietoa löytyy esimerkiksi Suomi24 sivustolta. Mikäli siis et ole varma jostakin pelistä, niin voit kysyä tietoa keskustelupalstalla ja näin tehdä päätöksen pelaamisesta.

Etsi ja kokeile pelejä monipuolisesti

Kun siis kaipaat uutta ajanvietettä päiviisi, kannattaa ryhtyä etsimään uusia mobiilipelejä. Pelejä löytyy runsaasti erilaisille alustoille, mutta vaihtoehtojen tutkiminen etukäteen kannattaa. Näin löydät varmasti sinulle sopivan pelin ja saat tietoa siitä kuinka peli toimii!

Jos haluat pelata maksullisia pelejä, kannattaa pelin kokeileminen etukäteen. Tähänkin löytyy runsaasti mahdollisuuksia. Jos et pysty itse pelaamaan peliä, niin voit aina katsoa muiden pelaajien tekemiä videoita sekä lukea peliarvosteluja vaikkapa sosiaalisesta mediasta. Näin varmistat että et pistä rahojasi peliin, josta et sitten pidäkään!