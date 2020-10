Etelän matkojen kiehtovuus

Matkailu etelään on aina vedonnut meihin suomalaisiin. Nykyään kaupunkilomat ovat trendikkäitä, mutta etelän rantalomien suosio pysyy myös korkeana vuosikymmenestä toiseen. Lomamatkat eivät yleensä ole erityisen halpoja ja saattavat vaatia kuukausien säästämistä ja suunnittelua, joten mikä niissä kiehtoo? Pelkkä paikalle pääseminen voi jo viedä kohteesta riippuen lähes kokonaisen vuorokauden ja nykyisten turvallisuusmääräysten vuoksi jo lentokentällä joutuu odottelemaan tuntikausia ennen kuin matka maasta toiseen voi alkaa. Tähän onneksi on teknologia tuonut ratkaisun mobiililaitteiden ja nopean verkkoyhteyden kautta ja odotteluajan saa kulumaan helposti vaikkapa pelaamisen, e-kirjojen tai tv-sarjojen parissa. Värikkäät kolikkopelit ja vaikkapa urheiluvedonlyönti ovat ulottuvilla, kunhan mobiililaitteeseen on asennettu Unibet sovellus, valtava määrä e-kirjoja ja äänikirjoja löytyy Suomen suurimmasta äänikirjapalvelusta ja tv-sarjojen suoratoisto on nykyään valtava bisnes ja vaihtoehtoja on lukuisia. Lentokentällä odottelu ei siis ole enää niin tylsää, kuin joskus takavuosina, mutta miksi ihmiset ylipäätään ovat valmiita maksamaan tuhansia euroja päästäkseen etelään?

Erilaiset kulttuurit ja ihmiset kiinnostavat

Sanotaan, että matkailu avartaa maailmankatsomusta ja sitä se todella tekee. Vaikka kaupunkilomilla keskitytään ehkä enemmän kulttuurinähtävyksiin, ei se tarkoita suinkaan sitä, että ne etelän matkoilla loistaisivat poissaolollaan. Lähes kaikista kohteista löytyy upeita historiallisia nähtävyyksiä, jotka saavat suomalaisen turistin haukkomaan henkeään. Ihmiset ovat kaikkialla maailmassa samanlaisia, mutta heillä on erilaisia tapoja omaan kulttuuriinsa perustuen, on kiehtovaa tutustua eri kulttuureista tuleviin ihmisiin ja opetella heidän tapojaan ja miksei samalla esitellä omaan kulttuuriin kuuluvia tapoja. Tällaisilla matkoilla voi saada elinikäisiä ystäviä, joihin ei muuten olisi koskaan tutustunut.

Kulttuuriin kuuluu myös ruoka. Ruokakulttuuri on monissa etelän maissa hyvin erilaista kuin Suomessa. Ruoat ovat mausteisempia ja joitakin ruoka-aineita ei Suomessa ole käytännössä lainkaan tarjolla. Yhteistä on, että suurin osa ruoasta on erittäin maukasta. Rohkea kokeilu ruokien suhteen palkitsee uskalikon huomattavasti täyteläisemmällä kokemuksella, kuin hampurilaisravintolaan reissussakin suuntaavan matkatoverinsa.

Lämmin sää, kun Suomessa on kylmä

Suomen kesä on parhaimmillaan uskomattoman kaunis, mutta parhaimmillaankin se on erittäin lyhyt. Huonoina kesinä taas hellepäivät voi laskea yhden käden sormilla. Kesän jälkeen seuraa jopa yhdeksän kuukauden jakso ilman lämpimiä päiviä ja se on monelle suomalaiselle liikaa, kun tiedetään että lentomatkojen päästä löytyy ikuisen auringon maita. Myös talvi on parhaimmillaan Suomessa uskomattoman kaunis, mutta heikoimmillaan on lumetonta ja pimeää. Onkin ymmärrettävää, että monesti suomalaiset haluavat kylmään vuodenaikaan lämpimän tuulahduksen. Kaupunkilomien kohteet ovat usein esimerkiksi keskisessä Euroopassa ja vaikka keli on lauhempaa kuin Suomessa, niin Suomen kylmimpien kelien aikaan voi niissäkin olla pakkasta. Muista maanosista sen sijaan löytyy silloinkin rantakohteita joissa nauttia.

Lepoa kiireen keskelle

Poistuminen tavanomaisesta elinympäristöstä saa yleensä stressinkin putoamaan harteilta. Pelkkä loma ei välttämättä riitä mikäli on vain kotosalla, kaikenlaiset arkeen liittyvät pikkuasiat kerääntyvät silloinkin. Rantalomalla voi “luvan” kanssa unohtaa tällaiset huolet, eikä tiukkaa retkeilyä kohteessa odoteta, kuten ehkä kaupunkilomilla, joissa yleinen virhe on buukata lomapäivät täyteen eri kohteissa vierailua. Tällöin stressi muuttaa muotonsa siihen, että aikataulussa pysytään. Rantalomilla ei tällaista aikataulua yleensä ole, vaan nähtävyyksiä käydään katsomassa paljon väljemmällä aikataululla.