Viihdytä itseäsi kotonasi – näin se onnistuu

Kuluuko tämäkin ilta kotona, mutta et millään keksi tekemistä? Eikö sama vanha viihde jaksa enää innostaa, mutta aika täytyisi silti saada kulumaan jotenkin? Viisi pätevää vinkkiämme tuovat päiviin aivan uutta piristystä. Valitse joukosta suosikkisi tai kokeile vaikka kaikkia viittä. Takaamme, että päiväsi ei sen jälkeen tunnu ainakaan tylsältä!

Laita sisustus uuteen uskoon

Jos elämästä tuntuu puuttuvan vaihtelua tai haluat yksinkertaisesti tekemistä päivään, kannattaa luoda katsaus omaan sisustukseen. Käytännössä jokainen viettää kodissaan merkittäviä aikoja, joten sisustus vaikuttaa jopa suoraan ihmisen mielialaan. Voisiko konmaritus tuoda asuntoon aivan uutta ilmettä, vai lähtisitkö hakemaan miellyttävää feng shuita perinteisempien keinojen kautta?

Pienikin muutos, kuten keittiönpöydän ja sohvan paikan vaihtaminen saattaa tuoda asuntoon aivan uutta ilmettä. Tai olisiko sängyn paikka sittenkin parhaimmillaan ikkunan vierellä, jotta herääminen aamuaurinkoon on mahdollista? Vaihtoehtoja riittää pienessäkin asunnossa ja vähäisillä huonekaluilla lähes loputtomasti.

Myös uudet koristeet ja kasvit tuovat ankeaankin asuntoon aivan uutta eloa. Mikä parasta, onnistuu uusien sisustusesineiden tutkiminen tätä nykyä helposti kotisohvalta käsin. Suuntaa vain esimerkiksi Ikean nettikauppaan ja mieti, millä esineellä saisit asuntoosi parhaiten aivan uutta ilmettä!

Vieraile paikallisessa kirjastossa

Jos tekeminen tuntuu loppuvan kesken, eikä mielikuvitus enää laukkaa, tarjoavat kirjat mitä parhaimman välineen viihtymiseen. Voit nauttia tuhansista maailmoista ja valtavasta määrästä erilaisia elämyksiä ja kokemuksia yksinkertaisesti lukemalla kirjoja. Muista kuitenkin, että aina ei tarvitse tarttua puuduttavaan klassikkoon, vaan sisustusoppaat tai rokkibändien elämäkerrat saattavat viihdyttää vieläkin enemmän.

Suomalaiset ovat tällä saralla suorastaan etuoikeutetussa asemassa, sillä käytännössä jokaisesta pienemmästäkin kaupungista löytyy laadukas kirjasto, ja suurempien kaupunkien pääkirjastot kuuluvat tällä saralla maailman ehdottomaan eliittiin. On suorastaan harvinaista, ettei laadukasta kirjaa löydy suomalaisen kirjaston valikoimista. Jos tällainen ongelmatilanne kuitenkin tulee vastaan, otetaan toiveita aina vastaan. Moni onkin saanut kiinnostavan kirjan lähikirjastoonsa yksinkertaisesti pyytämällä!

Vietä ilta treenaten

Jos voimat tuntuvat olevan poissa, eikä oikein mikään jaksa kiinnostaa tai innostaa, kannattaa antaa vähintään mahdollisuus pienelle treenille. Mikään pakko ei ole lähteä salille huhkimaan raavaiden maastavetäjien seuraksi, vaan terveyttä kohottava perustreeni onnistuu näppärästi vaikka omassa olohuoneessa. Yksinkertainen kuntopiiri tekee taatusti hyvää monelle jäykkäselkäiselle toimistotyöntekijälle. Jos yksiössä on poikkeuksellisen vähän tilaa, kannattaa antaa mahdollisuus esimerkiksi amerikkalaisten vankien hyödyntämille hyvin pienen tilan treeniohjelmille. Jos raavaat rikolliset pysyvät timmissä kunnossa tällaisella treenillä, eivät vastaavat suoritukset taatusti tee hallaa sohvaperunallekaan!

Jos kehonpainotreeni ei tunnu riittävältä, vaan kaipaat enemmän, ei salille siirtyminen ole siltikään välttämättömyys. Esimerkiksi penkkipunnerruspenkin, tangot ja reilusti painoja saa kotiovelle jo parilla satasella.

Netflix tarjoaa tuhansittain elokuvia ja tv-sarjoja

Yksinkertainen ja helppo vaihtoehto on tietysti television tuijottaminen. Paremman vaihtoehdon perinteisille kanaville tarjoaa tietenkin amerikkalainen Netflix. Netflix on suoratoistopalvelu, joka tarjoaa kätevän tavan katsoa jopa tuhansia elokuvia ja tv-sarjoja kätevästi omalta tietokoneelta tai televisiolta. Kahdeksan euron kuukausihinta tarjoaa valtavan valikoiman viihdettä. Netflixistä löydät niin huippusuosittuja elokuvia ja tv-sarjoja kuin palvelun omaa tuotantoakin. Esimerkiksi sarjat House of Cards ja Narcos ovat kahmineet kymmenittäin Emmy-ehdokkuuksia. Elokuvien saralla taas Irishman ja Marriage Story pääsivät ehdolle jopa parhaan elokuvan Oscar-palkintoon!

Tavoittele suurvoittoja netin kasinoilla

Haluatko yhdistää hauskanpidon ja rahanteon? Tällöin valintasi ovat tietysti jännittävät nettikasinot. Jos konsepti ei vielä ole tuttu, on nettikasino tietysti nimensä mukaisesti netistä löytyvä kasino. Käytännössä kaiken oleellisen tiedon netistä löytyvistä kasinoista löydät kätevästi osoitteesta netticasinosuomi.info. Sivusto tarjoaa niin arvosteluita kasinoista, eksklusiivisia bonustarjouksia, ilmaisia pelejä kuin yksityiskohtaisia pelioppaitakin. Opi kaikki esimerkiksi blackjackin strategiasta!

Jos rahapelit ovat yhtään mieleesi, on nettikasino näinä päivinä ehdoton vaihtoehto. Sen lisäksi, että nettikasinot tarjoavat jopa tuhansittain toinen toistaan hienompia ja hauskempia pelejä, jakavat pelit netissä yksinkertaisesti enemmän voittoja kuin perinteiset Veikkauksen pelit. Ero keskimääräisissä voitoissa saattaa olla satasella pelatessa jopa kymmenen euron verran. Tämä näkyy tietysti myös päävoitoissa, jotka ovat netin kasinoilla todellakin hulppeita. Huimimmat pelit ovat jakaneet jopa suurimpia lottovoittoja isompia voittoja – tällä hetkellä ennätys on 18,9 miljoonaa euroa yhdellä pyöräytyksellä!

Laadukkaimmat nettikasinot tarjoavat kaikki mahdolliset rahapelit kätevästi saman katon alla. Pelaaja pääsee nauttimaan niin kolikkopeleistä, pöytäpeleistä, vedonlyönnistä, raaputusarvoista, onnenpyöristä, bingosta, lotosta, noppapeleistä kuin autenttisesta live kasinostakin. Live kasinolla tunnelma on kuin aidolla kasinolla, sillä pelit tapahtuvat oikeilla pelipöydillä ja oikeiden pelinhoitajien pyörittäminä. Esimerkiksi blackjack ja ruletti ovat tietysti parhaimmillaan viehkeiden neitokaisten seurassa.

Pelaaminen on tänä päivänä taatusti helpompaa kuin koskaan, sillä nopeimmat pikakasinot päästävät pelaajan pelien pariin ilman erillistä rekisteröitymistä. Sisään kirjaudutaan suoraan omilla pankkitunnuksilla ja pelit voivat alkaa välittömästi. Edes tietokone ei ole enää välttämättömyys peleistä nauttimiseen, sillä pelaamaan pääsee kätevästi myös kännykällä. Klikkaile vain itsesi kasinon sivuille kännykän selaimella ja ala pelaamaan vaikka välittömästi.

Näitä vinkkejä seuraamalla saat taatusti viihdytettyä itseäsi useammankin illan!