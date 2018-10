Netin parhaat kasinopelit

Oletko uusi nettipelien maailmassa? Ei hätää, sillä olet oikeassa paikassa! On ymmärrettävää, että nettikasinoiden maailma on ensikertalaiselle hämmentävä kokemus, Nykyään nettikasinoita on niin monia, että ensi kertaa pelaavan voi olla todella hankala tietää, mistä sitä oikein aloittaisi. Nimittäin netistä löytyy tarjontaa aivan jokaiseen makuun, olitpa sitten ensikertalainen tai jo kokenut konkari, uusia kokemuksia kaipaava vai klassikopelien ystävä. Nettikasinoilla tarjontaa riitää joka pekan makuun, ja siksi listasimme tähän myös muutaman ohjenuoran ja vinkki vitosen joilla pääset helposti alkuun. Sillä ennen kuin pelaat, on muutama asia hyvä pitää mielessä pelipaikkaa valitessa. Ja kun onnistut valinnassasi, on pelaaminen sekä helpompaa, että turvallisempaa!

Muista nämä, ennen kuin pelaat

Nettikasinon kaikista tärkein ominaisuus on tietenkin turvallisuus ja luotettavuus – rahojaan ei kannata laittaa palveluun, joka ei takaa käyttäjälleen sataprosenttisesti turvallista menetelmää. Tänä päivänä onneksi tietotekniikka on niin edistynyttä, että rahansa voi hyvin mielin tallettaa nettikasinon pariin, sillä ne käyttävät modernia tekniikkaa. Useat nykyaikaiset nettikasinot tarjoavat käyttäjilleen mahdollisuuden tallettaa pelirahat yleisimmillä Suomalaisilla pankki- sekä luottokorteilla, joskin rahan siirtäminen tapahtuu joskus muutamien päivien viiveellä. Pelirahan siirtäminen onkin suhteellisen vaivatonta, mutta voittojen lunastuksessa kannattaa olla tarkkana. Vaivattomin (ja halvin) tapa varmistaa voittojen lunastus on tarkistaa, että nettikasino, jonka palveluja käytät, on rekisteröity ETA- alueelle, eli Euroopan Talousalueelle. Nettikasinot, jotka ovat rekisteröineet pelilisenssinsä ETA- alueelle maksavat Suomalaisille pelaajilleen voitot verovapaasti – ja kukapa haluaisi voittorahoistaan veroja maksaa?

Tarkista myös, että nettikasino tarjoaa pelaajilleen Suomenkielistä asiakaspalvelua. Onneksi tämä ei ole lainkaan harvinaista: Suomalaisille räätälöityjä nettikasinoita on yhä enemmän. Mutta se on silti seikka, josta kannattaa pitää huolta, sillä jos tarvetta asiakastukeen on, sitä on hyvä saada äidinkielellään.

Parhaat nettikasinopelit

Monet luulevat, että kaikista nettikasinosta löytää samat puhkikulutetut pelit. Asia ei voisikaan olla enemmän toisin: netin kasinotarjonta on todella kovaa ja monipuolista, eikä vaihtoehtoja puutu yhtään. Olipa mieleesi sitten hedelmäpelit, ruletit tai vaikkapa bingo: netistä löydät makusi mukaisen vaihtoehdon. Esimerkiksi fi.ovocasino.com tarjoaa pelaajilleen valtavan valikoiman kaiken maailman pelejä, uutuuksista klassikoihin. Ensi kertaa pelaavalle on myös tarjolla huikeita aloitusbonuksia, jotka kannattaa toden totta lunastaa. Suosituimpia pelejä ovat erilaiset kolikkopelit, joita pääsee pelaamaan kasinoilla myös ilmaiseksi talletusbonusten ja ilmaiskierrosten avulla. Kolikkopeleistä löytyy teemoja jokaiseen makuun: on seikkailuhenkistä, sarjkuvateemaa ja historiasta vaikutteita ottaneita pelejä. Klassikoksi luettavat hedelmäpelit sekä uudemmat versiot kuten Gonzo’s Quest tai Stardust ovat koko kansan suosikkeja.

Ruletteja löytyy myös netistä! Perinteisen kivijalkakasinon kulmakivipeli toimii myös mobiililla sekä netissä. Aitoa pelitunnelmaa tarjoava ruletti on yksi eniten pelatuista peleistä, sillä se on helppokäyttöinen ja jännittävä pelikokemus. Ruletti on maailmanlaajuisesti tunnettu perinteinen uhkapeli, joka löytyy jokaiselta kunnon kasinolta. Ei ole siis ihme, että yksi kaikkien aikojen suosituimmista peleistä on siirtynyt nettikasinoille! Samaa voisi sanoa BlackJackista: sen tietää kaikki, vaikka ei olisi ikinä mistään muista peleistä kuullutkaan. Taitoa ja taktikointia vaativa BlackJack on varmasti yksi kuuluisimmista peleistä. Vaikka perinteinen kasinoissa pelattava BlackJack on säännöiltään sama kaikkialla, netistä löydät kaiken maailman muunnelmia. BlackJackin pelaamisen voi oppia kuka tahansa, ja netistä löytyy siihen ohjeita pilvin pimein: tämä peli nimittäin vaatii strategiaa sekä pelisilmää. Onneksi säännöt ja strategiat löydät helposti netistä etsimällä, joten pelatessa voit ikäänkuin luntata!

Internetkasinoden maailmasta löydät kaikki tutut ja turvalliset sekä uudet ja jännittävät pelit. Olipa makusi sitten minkälainen tahansa, voit luottaa siihen, että netin yltäkylläisestä tarjonnasta löydät juuri sinulle sopivia vaihtoehtoja. Kannattaa myös tarkistaa, että valitsemasi nettikasino toimii EU:n alueella, sillä näin varmistat, että voitto maksetaan tilillesi verovapaana. Kun mahdollisuuksia on näin paljon ja riskejä niin vähän, kannattaa ottaa hyöty irti. Etsi siis käsiisi makusi mukainen nettikasino ja ota hyöty bonuksista! Tästä ei pelaaminen helpommaksi muutu.