Jännittävää tekemistä pimeneviin syysiltoihin

Pitkä, kuuma kesä on päättymässä. Osan mielestä näin ei saisi vieläkään käydä, osa taas takuulla toteaa helpottuneena, että “vihdoin!”. Oli mielipide kesän päättymisestä mikä tahansa, yksi on varmaa: syksy saapuu. Säätiedotukset ovat lupailleet todella lämmintä ja kuivaa syyssäätä, mutta siitä huolimatta yhä useampi tekee jo Ikeassa kynttiläostoksia.

Mekin kävimme siellä viime viikonloppuna – Ikeassa siis. Mukaan lähti (liian) paljon erilaisia tuoksukynttilöitä, tuikkuja, kynttilänjalkoja ja tarjottimia. Emme siis lähteneet alunperin kaupoille kynttilöiden, vaan ihan muun takia, mutta niin ne vain siniset kassit täyttyivät kassalla erivärisistä kynttilöistä. Eikä siinä mitään, kyllähän niille jo tarvetta iltaisin rupeaa olemaan.

Tunnelmallinen syysilta, onko mitään sen parempaa? Makoilla villasukat jalassa sohvalla, pimeässä, kynttilöiden ympäröimänä. Ulkona tuulee ja ehkä sataa hieman, telkkarissa pyörivät alkuillan laatusarjat, kuten Kauniit ja Rohkeat. Monettako kertaa Ridge ja Brooke menevät tänä syksynä naimisiin, vai onko Brookella tällä kertaa kainalossa Dollari-Bill? Tästähän voisi jopa järjestää vedonlyönnin, panoksia otetaan vastaan, anyone?

Jos eivät panokset tähän peliin kiinnosta niinkään, on meillä ehdottaa ihan muuta tekemistä – kasinopelien parissa tosin. Mikä sen parempaa viihdettä pimenevässä syysillassa, kuin nettikasinot ja siellä etenkin ilahduttavan yksinkertainen, mutta sitäkin hauskempi peli, ruletti?

Rulettirulla pyörii, syksylläkin

Niin, mistä me oikein saimme rahat kaikkiin niihin kynttilöihin? Arvaat oikein, nettikasinolta! Muut talouteemme hankitut ostokset, kuten huonekalut ja matot, maksoimme toki aivan tavallisesta budjetista, palkkarahalla, mutta pienen ekstrashoppailun mahdollisti nimenomaan nettikasino ja tarkemmin sanottuna ruletti.

Ruletti on aivan loistava harrastus. Sen säännöt ovat todella helpot ja nettikasinoilta löytyy runsaasti eri versioita. Perusperiaate kaikissa rulettipeleissä on toki sama: pelaajat asettavat panoksensa ja pelinhoitaja laittaa rulettikuulan pyörimään rulettipyörälle, päinvastaiseen suuntaan pyörän pyörimistä vasten. Sitten vain odotetaan, mille sektorille kuula pysähtyy ja voittaja korjaa parhaimmillaan sievoisen summan rahaa.

Ruletti on yksi pelatuimmista netin kasinopeleistä. Suurin syy sen suosiolle piilee varmasti osittain sen pitkällä iällä: ensimmäiset viitteet tästä mainiosta pelistä ovat jo 1600-luvulta. Pelin kehitti tuolloin ranskalainen matemaatikko Blaise Pascal. Vuosisatojen saatossa peli on kokenut joitakin muutoksia, mutta pääperiaate siinä on silti tosiaan pysynyt samana. Tämä koskee tietysti myös nettikasinoita.

Online ruletti on käytännössä aivan samanlainen peli, kuin kivijalkakasinolla pelatessakin. Erotuksena tässä vain on se, että rulettia pelatakseen ei tarvitse siirtyä itse yhtään minnekään, vaan pelaamaan päästään missä tahansa, milloin tahansa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun rulettia pelataan mobiililaitteilla.

Online rulettia voi pelata myös livenä

Nettirulettia voidaan pelata kahdella eri tavalla. Nettikasinot sisältävät tavallisesti sekä perinteisiä pöytäpelejä, että live kasinon pelejä. Perinteisellä puolella peli on ehkä hieman tylsempää, kuin livepuolella, sillä siinä pelataan tavallaan konetta vastaan.

Live kasinolla nettiruletti pääsee kunnolla oikeuksiinsa. Siellä pelissä nähdään aivan oikea pelinjakaja, plus muidenkin pelaajien kanssa on mahdollista keskustella. Miten tämä sitten on mahdollista, jos pelaaja itse on kuitenkin joko tietokoneella, puhelimella tai tabletilla? Pelinhoitajaa ja rulettipyörää kuvataan erillisestä studiosta, josta kuva lähetetään pelaajien laitteille. Videokuva on useimmiten HD-laatua ja kuvakulmia saattaa olla useitakin.

Pelinhoitajan ja muiden pelaajien kanssa on useimmissa peliversioissa täysin mahdollista keskustella. Tämä tapahtuu erillisen chat-toiminnon kautta. Vielä toistaiseksi siis toisten pelaajien seurasta ei päästä nauttimaan esimerkiksi ääniyhteyden kautta, mutta uskoisimme, että ennemmin tai myöhemmin myös aitoa keskustelua on mahdollista käydä kuulokkeiden ja mikrofonin avustuksella.

Pelaaminen tuo jännitystä mihin tahansa

Online ruletin säännöt ovat siis todella yksinkertaiset. Homma toimii lyhykäisyydessään niin, että pelaajat asettavat panoksensa pelipöytään. Pöydässä on tismalleen samat numerot, kuin rulettipyörässä. Pelaajat asettavat panoksia mieleisensä määrän ja tekevät tämän joko numerolle, värille tai erilaisten numeroiden yhdistelmille. Tyyli on vapaa.

Kun panokset on asetettu, käynnistetään varsinainen peli. Pelinhoitaja laittaa kuulan pyörimään rulettipyörälle ja sitten on tosiaan vain aika odottaa. Tämä on ihan mielettömän helppoa ja usein myös rauhoittavaa – jännitysmomentista huolimatta.

Koska pelissä ei varsinaisesti tarvita minkäänlaisia taitoja, soveltuu se mielestämme aivan erinomaisesti juuri pimenevien syysiltojen viihteeksi. Jos onni on mukana, rahaa voi voittaa oikeasti aika hillittömiäkin määriä – riippuen toki panostuksista ja yksittäisen pelin säännöistä.

Online ruletissa ehdottomasti parasta on se, että pelaamaan päästään missä tahansa ja ihan milloin tahansa. Ainoat asiat, mitä pelaaja käytännössä tarvitsee, ovat toimiva nettiyhteys, hieman pelirahaa ja toki itselleen mieluisa nettikasino. Tämän jälkeen vain etsitään joko perinteinen pöytäpeli tai livekasinopeli ja lähdetään asettamaan panoksia. Kaiken tämän voi tehdä villasukat jalassa oman kodin rauhassa, tai vaikkapa ruuhkabussissa kotimatkalla.

Sopiva nettiruletti löytyy kokeilemalla

Itselleen paras online ruletti löytyy parhaiten testaamalla eri versioita. Kuten jo tässä artikkelissa mainittiin, löytyy pelistä tätä nykyä todella monia eri variaatioita. Perusperiaate pysyy kaikissa samana, mutta pieniä eroavaisuuksia löytyy. Jos itse ei ole aikaa käydä testailemaan sen suuremmin erilaisia nettikasinoita ja niiden sisältämiä nettiruletteja, ei hätää. Apuun saapuvat erilaiset kasinoista kertovat sivustot! Arvokasta lisätietoa erilaisista kasinoiden rulettipeleistä löytyy esimerkiksi osoitteesta https://livekasinot.org/kasinopelit/ruletti.

Eurooppalainen vai amerikkalainen ruletti?

Periaatteessa amerikkalaisessa ja eurooppalaisessa ruletissa ei ole muita suurempia eroja, kuin niiden sisältämät numerot. Amerikkalaisesta ruletista löydetään kaksi nollaa, kun taas eurooppalaisessa ruletissa nollia on yksi. Yhden nollan sisältävä eurooppalainen peliversio on pelaajan näkökulmasta kannattavampi. Nettiruletti onkin useimmiten juuri eurooppalaista.

Lopuksi

Pimenevät syysillat ovat siis vääjäämättä edessämme. Niitä seuraa vielä pidempi ja pimeämpi talvi. Onneksi netistä löytyy tänä päivänä runsaasti erilaista viihdykettä. Nettiruletti on loistava ajanviete, joka voi parhaimmillaan palkita harrastajansa suurilla voitoilla. Niiden turvin on hyvä poiketa vaikkapa siellä Ikeassa, hakemassa lisää kynttilöitä tunnelmallisia iltoja varten.