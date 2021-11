Parhaat kasinot ympäri maailmaa – matkakohteet rahapelien ystäville

Kasinoilla pelaaminen on ollut upeaa viihdettä jo satojen vuosien ajan. Rahapelien suosio ei ole vuosisatojen saatossa laantunut, päinvastoin. Kasinoita avautuu ympäri maailman ja yhä useammat pelaajat suuntaavat kasinoiden tarjoaman jännityksen pariin. Jos suunnittelet seuraavaa lomamatkaasi, kannattaa ottaa kohteeksi yksi maailman suosituimmista kasinolomakohteista.

Katsomme alla joitakin tunnetuimmista ja parhaista lomakohteista rahapelaajien ystäville.

The Venetian Macao, Macao

1500-luvun puolivälistä vuoteen 1999 Macao oli Portugalin siirtomaa. Nykyään se tunnetaan nimellä “Monte Carlo of the Orient,” jossa sijaitsee monia maailman suurimmista kasinoista, mukaan lukien Venetian Macao, maailman suurin kasino ja kuudenneksi suurin rakennus maailmassa.

Kompleksin rakentaminen maksoi 2,4 miljardia dollaria, mukaan lukien urheilutapahtumahalli ja uskomaton 550 000 neliöjalan pelialue. Se on vaikuttava sisältä ja ulkoa, ja siinä on sama venetsialainen tyyli kuin sen sisarlomakohteessa Las Vegasissa. Kasinolla on ylellisiä sviittejä, useita ravintoloita, leikkialue, puutarhauima-altaita ja laajoja virkistysmahdollisuuksia. Kasinon pelihallista löytyy noin 3 000 kolikkopeliä ja 750 pöytäpeliä.

Caesars Palace, Las Vegas

Caesars on yksi Las Vegasin tavaramerkeistä, joka avattiin lähes puoli vuosisataa sitten. Siitä on tullut luksuskohde, joka selviytyi skandaaleista, taantumasta ja muusta. Sen ylelliset huoneet ja upea ulkoasu eivät jää huomaamatta keneltäkään, joka vierailee kasinolla. Massiivisessa kylpylässä on roomalaisia kylpylöitä, ja altaita ympäröivät taidokkaat mosaiikit ja klassinen arkkitehtuuri.

Kaikki sen rakennukset ja sisätilat noudattavat muinaista Roomaa jäljittelevää tyyliä, jota muut Vegasin tapahtumapaikat ovat kopioineet sen perustamisesta lähtien. Stripin sydämessä sijaitseva kasino tarjoaa tyylikkäitä huoneita ja sviittejä, pitkän listan ainutlaatuisia ravintoloita ja kahviloita, suuren Qua Baths & Span sekä arvostetun Forum Shopsin erikoisliikkeineen.

Sun City Casino Resort, Etelä-Afrikka

Tämä jättiläimen Las Vegasia muistuttava lomakeskus sijaitsee keskellä ei mitään, noin kahden tunnin matkan päässä Johannesburgista Etelä-Afrikan luoteisprovinssissa. Sun City Casino Resort avattiin vuonna 1979 silloin, kun se tunnettiin Bophuthatswanan osavaltiona.

Sun Citystä tuli nopeasti suosittu kohde high roller -pelaajien ja kaikentyyppisten pelaajien keskuudessa. Nykyään se on yksi maailman parhaista kasinokeskuksista, joissa on useita hotelleja, yli 850 peliautomaattia ja lähes 40 pelipöytää blackjackille, amerikkalaiselle ruletille, stud pokerille ja Punto Baccaratille. Asiakkaat voivat jopa lähteä lomakeskuksen järjestämälle safarille.

Foxwoods Resort Casino – Ledyard, Connecticut

Yllättävää kyllä, Las Vegas ei ole Amerikan suurimman kasinon koti. Tämä kunnia kuuluu Ledyardille, Connecticutin Foxwoods Resort Casinolle, jota ylläpitää Mashantucket Pequot -intiaaniheimo. Vuonna 1968 avatussa on huimasti pelitilaa yli kuudessa kerroksessa, yli 7 000 peliautomaattia ja 17 erilaista pöytäpeliä sekä yksi maailman suurimmista bingosaleista. Se tarjoaa myös kaksikerroksisen pelihallin lapsiperheille.

Resorts World Sentosa, Singapore

Yksi kalleimmista koskaan rakennetuista kasinoista on Resorts World Sentosa ja se sijaitsee Sentosan saarella Singaporen etelärannikolla. Se maksoi lähes 5 miljardia dollaria. Tämä Singaporen huippuluokan lomakeskus sisältää kasinon ja useita hotelleja, mutta myös Universal Studios -teemapuiston, Adventure Cove -vesipuiston ja Marine Life Parkin, jossa on maailman suurin akvaario.

Kasinolla on yli 2 400 peliautomaattia ja elektronista pöytäpeliautomaattia sekä yli 500 pöytäpeliä, kuten blackjack, pokeri ja baccarat. Jokaisella hotellilla on oma ainutlaatuinen teemansa, ja niissä on ylellisiä huoneita, rantahuviloita, henkeäsalpaavia näkymiä ja henkilökohtaisia hovimestareita.

Oli lomakohteesi sitten mikä tahansa näistä, koet takuulla jännittävän pelikokemuksen mahtavilla maailman suurimmilla kasinoilla.