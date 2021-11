Mielenkiintoiset uhkapeleihin liittyvät kirjat – luettavaa talvipäivän ratoksi

Rahapelit ja uhkapelaaminen on kiehtonut ihmisiä jo tuhansia vuosia. Aina antiikin Roomasta ja muinaisen Egyptin ajoista uhkapelaaminen on ollut mielenkiintoinen aihe. Ei siis ole ihme, että rahapeleistä kertovat kirjat ovat monien suosiossa. Vaikka pelaamista harrastetaan nykyään paljon netissä ja monet sivustot tarjoavat ilmaisia resursseja, rahapelien fanit suuntaavat silti mielellään kirjakauppaan ja nappaavat mukaansa mielenkiintoisia kirjoja ja kuluttavat aikaansa niitä lukemalla.

Tässä artikkelissa katsomme muutamia kiehtovia uhkapelaamiseen liittyviä kirjoja, jotka on suorastaan pakko ahmia alusta loppuun kertaistumalla.

Pokerin käsikirja

Melkein kaikki parhaista uhkapelikirjoista ovat saatavilla vain englanniksi, mutta onneksi muutamia suomeksikin käännettyjä uhkapelikirjoja on julkaistu. Yksi suosituimmista on nimeltään Pokerin käsikirja ja se on peräisin David Sklanskyn kynästä. Pokerin käsikirja antaa lukijalle kuvan siitä, miten maailman parhaat pokerin pelaajat ajattelevat.

Kirja opastaa pelaajia pokerin maailmassa ja auttaa heitä tekemään tarvittavia huomioita, jotka vaikuttavat päätösten tekemiseen pokeria pelattaessa. Yleisesti ottaen kirjan aiheina ovat lähinnä pokerin teoriat ja käsitteet, jotka vaikuttavat esimerkiksi pokerin eri muunnelmiin. Kirjassa käsitellään esimerkiksi bluffaamista, harhauttamista ja käsien lukemista.

Pelissä kurkataan myös tarkemmin viiden kortin ostopokeria, seitsemän kortin avopokeria, hold’emia ja seitsemän kortin lowballia. Kirjassa käydään myös läpi perussäännöt ja pokerisanasto.

Jos pokerin pelaaminen kiinnostaa sinua, voit suunnata nettikasinolle ja testata vaikka videopokeria. Vain 5 euron talletus auttaa sinut alkuun ja voit aloittaa pelaamisen nopeasti.

The Greatest Gambling Story Ever Told: A True Tale of Three Gamblers, the Kentucky Derby and The Mexican Cartel

Jos hevosurheilu on sinun juttusi, tämä jännittävä kirja The Greatest Gambling Story Ever Told on pakko laittaa omalle lukulistalle. Se on inspiroiva tositarina, joka kertoo eräästä tammasta. Se teki läpimurron hevosurheilun maailmassa. Kirjaa on kuvailtu sanomalla, että se on kuin “Seabiscuit kohtaa Narcosin.”

How to Win the Lottery with the Law of Attraction: Four Lottery Winners Share Their Manifestation Techniques

How to Win the Lottery with the Law of Attraction on vähintäänkin jännittävä ja kiehtova kirja, joka kertoo siitä, kuinka vetovoiman lakia hyödyntämällä voi voittaa lotossa. Teoria vetovoiman laista on hyvin kiistelty teoria: sen mukaan samankaltaisuus ja samat energiat vetävät puoleensa. Teorian mukaan myönteiset ajatukset keräävät myönteisiä seuraamuksia. Tämä kirja kertoo siitä, kuinka onneen perustuvissa peleissä vetovoiman lakia hyödyntämällä pelaaja voi saada itselleen lottovoiton.



Se, että onko tämä teoria oikeasti toimiva, jää nähtäväksi.

Casino Gambling for Dummies

Casino Gambling for Dummies on Kevin Blackwoodin kirja, joka on täynnä helposti ymmärrettäviä vinkkejä pelaamiseen kasinolla. Siinä mainitaan joitakin sisäpiirisalaisuuksia, jotka pelaajat voivat ottaa heti käyttöön. Kirja kertoo, kuinka voit maksimoida voitot ja minimoida häviöt. Se auttaa sinua ymmärtämään paremmin blackjackin, pokerin, ruletin ja crapsin salaisuuksia.

Small Stakes Hold’em: Winning Big with Expert Play

Small Stakes Hold ’em: Winning Big with Expert Play on kirja heille, jotka arvostavat Texas Hold’emia. Kirja opastaa pelaajat pokerin pariin ja auttaa heitä selviämään vaativan hold’em pelin parissa. Kirjassa käsitellään aggressiivista ja hyökkäävää pelitapaa, joka voi auttaa pelaajia parantamaan pelitaktiikkaansa. Kirja ei kerro pelaajille, miten heidän pitäisi pelata: sen sijaan se kertoo esimerkkien voimin, mikä saattaa toimia ja mikä ei.

Kirja auttaa lukijoita ajattelemaan kuin ammattilaispelaajat. Jos haluat tulla paremmaksi pokerissa, tämä kirja kannattaa lisätä lukulistalle.