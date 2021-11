Viisi parasta talvista kolikkopeliä pimeneviä iltoja piristämään

Talvi on tulossa kovaa vauhtia ja illat pimenevät. Raskaan työpäivän jälkeen on mukava rauhoittua piristävien kolikkopelien parissa. Markkinoilla on tänä päivänä valtava määrä kolikkopelejä ja niiden joukossa on paljon erilaisilla teemoilla varustettuja pelejä. Monet pelitoimittajat tarjoavat muun muassa talvisia kolikkopelejä, joita kurkkaammekin tarkemmin tässä artikkelissa.

Piristystä talvi-iltaan viihdyttävien kolikkopelien parissa

Alla olevat pelit ovat peräisin parhailta pelitoimittajilta ja niiden parissa itse kullakin vierähtää helposti hetki jos toinenkin. Esimerkiksi moni uusi kasino tarjoaa alla olevia pelejä suuressa pelivalikoimassaan. Kokeile näitä pelejä ilmaiseksi tai oikealla rahalla.

1. Penguin Splash

Kukapa ei rakastaisi pingviinejä? Tässä talvisessa Microgamingin pelissä pääosaa näyttelevät suloiset pingviinit ja pelissä on tietysti talvinen tunnelma. Peliin kuuluu aiheeseen liittyviä symboleita, kuten valas, jääkarhu, hylje ja muita otuksia. Pienempiä voittoja maksavat K, Q, J ja 10. Pingviinit toimivat scattereina ja kala on wildi. Pelin graafinen toteutus on laadukas ja symboleiden suunnittelussa on käytetty mielikuvitusta.

Pelin palautusprosentti on 94,96 prosenttia, mikä on mukavasti markkinoiden keskiarvon paikkeilla. Pelistä on mahdollista voittaa oma panos takaisin jopa 2-20 000 -kertaisena. Slottiin kuuluu myös muutamia bonusominaisuuksia, kuten wildejä sekä ilmaiskierroksia.

2. Snow Queen Riches

Jotkut talviset ja lumiset kolikkopelit perustuvat esimerkiksi tv-sarjoihin, elokuviin ja tarinoihin. Snow Queen Riches sen sijaan perustuu Hans Christian Andersen -nimisen kirjailijan kirjoittamaan Lumikuningatar -satuun. Tässä pelissä Kai ja Gerda ovat voittavia symboleita, jotka voivat tuoda pelaajalle huiman voittosummat. Muihin symboleihin kuuluvat muun muassa taikapeili, peura, ruusut ja pelikortit. Lumikuningatar itse on wildi, joka korvaa muut perussymbolit.

Peli on peräisin 2×2 Gamingilta ja siitä löytyy esimerkiksi ilmaiskierroksia, jäätyviä wildejä, uusintakierroksia ja jopa 800 kolikon kokoinen jättipotti. Pelissä on myös mukana bonuskierros, josta pelaaja voi voittaa erilaisia palkintoja. Palautusprosentti on 96,02 prosenttia.

3. Holly Jolly Penguins

Myös listamme kolmannessa pelissä on mukana pingviinejä. Tässä pelissä on jouluinen aihe ja pääosaa näyttelevät tietysti pelin nimeen perustuen pingviinit. Symboleihin kuuluvat muun muassa erilaisiin asuihin pukeutuneita pingviinejä sekä pelikortteja.

Pelin palautusprosentti on 96,10 % ja panosskaala on 0,50 eurosta 125 euroon per kierros. Pelissä on 45 voittolinjaa.

Bonusominaisuuksia ei ole unohdettu, nimittäin mukana on muun muassa ilmaiskierroksia ja wildejä.

4. Arctic Magic

Microgamingin Arctic Magic pelissä on arktista taikuutta. Talvisessa pelissä on hyytävän kylmä tunnelma, joten voisimme arvella pelin sijoittuvan jonnekin Pohjoisnavan tietämille. Mukana on villieläimiä, jotka maksavat suurimpia voittoja: susi, peura, jääkarhu, kani ja kettu maksavat korkeimmat voitot. Pienempiä voittoja maksavat korttipakasta tutut arvot. Peliin kuuluu 5 kelaa, 3 riviä ja 9 voittolinjaa ja palautusprosentti on 96,10 prosenttia.

Pelistä ei ole unohdettu bonusominaisuuksia, joihin kuuluvat muun muassa kertoimet ja ilmaiskierrokset.

5. Ice Ice Yeti

Ice Ice Yeti on todella suloinen peli, jossa pääosaa näyttelevät suloiset eläimet. Pelin wildinä toimii Jeti, joka rikkoo jäätä tuodakseen sinulle lisää peliruutuja. Jeti voi myös palkita sinut uusintakierroksilla ja wild kierroksilla. Suurempia voittoja pelissä maksavat muun muassa lumileopardi, jääkarhu, punainen panda ja susi. Pienemmät voitot saat korttipakan arvoilla kympistä ässään.

Pelissä ei ole montaa bonusominaisuutta, mutta huimia kertoimia on saatavilla. Parhaimmillaan pelaajat voivat napata itselleen jopa 5000-kertaiset voitot. Harvoista bonusominaisuuksista huolimatta voit siis saada parhaimmillaan hyytävän suuria voittoja, jos onnetar on puolellasi.