Kuinka löytää paras nettikasino? Tämä kysymys on melko yleinen uusien kasinopelaajien keskuudessa. Tärkeintä on löytää sivusto, jolla viihtyy. Tottakai sivustolta tulisi löytyä ne omat suosikkipelit, sillä mitä tekisit sivustolla, joka ei tarjoa sinulle tekemistä?

Parhaat nettikasinot ovat turvallisia, niillä on voimassaoleva pelilisenssi ja ne toimivat varmasti juuri kuten on luvattu. Asiakkaansa huomioonottava kasinot pitää asiakkaansa varmasti tyytyväisinä.

Tässä artikkelissa käsittelemme juuri näitä parhaita nettikasinoita. Millä kriteereillä parasta nettikasinoa kannattaa lähteä etsimään? Kuinka se löydetään ja mitä kannattaa ottaa huomioon ennen pelitilin luomista? Vai tarvitseeko pelitiliä luoda lainkaan?

Mikä pelilisenssi?

Jos et tiedä, mitä pelilisenssi tarkoittaa, tässä sinulle pieni tietoisku kyseisestä aiheesta. Suurimmalla osalla nettikasinoista on voimassaoleva pelilisenssi, joka takaa, että nettikasino noudattaa kaikkia peliviranomaisten asettamia sääntöjä.

Peliviranomaiset ovat tiukkoja sääntöjen noudattamisesta ja nettikasinoita, joille lisenssi on myönnetty, valvotaan tiukasti. Nettikasinon tulee noudattaa sääntöjä myös pelilisenssin myöntämisen jälkeen, jotta se voisi pitää lisenssinsä.

Pelilisenssin myöntäminen nettikasinolle ei ole mikään lyhyt prosessi. Nettikasinon tulee osoittaa olevansa pelilisenssin arvoinen ja lisenssi myönnetään vain sellaisille kasinoille, jotka ovat osoittaneet noudattavansa tiukkoja kriteerejä ja sääntöjä.

Minkä maan pelilisenssi on paras?

Kaikki pelilisenssit ovat aivan yhtä päteviä. Tärkeää on se, minkä maan peliviranomaiset ovat lisenssin myöntäneet. Suomalaisen pelaajan kannalta paras on jonkin ETA-maan myöntämä lisenssi. Tämä siitä syystä, että tällöin suomalaisten saamat voitot kyseisiltä kasinoilta ovat aina verovapaita.

Mikä ETA-maa? Termi tarkoittaa Euroopan Talousaluetta. Osa nettikasinoiden lisensseistä on ETA-alueen ulkopuolella, jolloin suomalaisten pelaajien tulee ilmoittaa saamistaan voitoista verottajalle.

Monipuolinen pelivalikoima

Nettikasinolla olisi hyvä olla riittävän monipuolinen pelivalikoima, vaikka ajatuksenasi olisikin pelata vain esimerkiksi pelkkiä kolikkopelejä. Jos innostut myöhemmin kokeilemaan vaikka pöytäpelejä tai vedonlyöntiä, olisi sivustolta hyvä löytyä muutakin omien toivepelien lisäksi.

Monipuolinen nettikasino käsittää usein kasinopelejä, kuten kolikkopelit, pöytäpelit, kuten pokeri, ruletti ja blackjack. Lisäksi hyvällä ja monipuolisella nettikasinolla on usein lisäksi myös muita pelejä, kuten bingo, onnenpyörä tai raaputusarpoja. Usein sivustot sisällyttävät myös oman osion vedonlyönnille.

Nettikasinoiden vedonlyöntiosiossa voi usein seurata otteluita reaaliaikaisesti. Otteluiden seuraaminen on usein toteutettu animaation muodossa ja pelaaja voi asettaa vetoja jopa kesken ottelun.

Parhaat bonukset

Nettikasinoiden bonuksia kannattaa ehdottomasti vertailla. Niissä voi nimittäin olla suuriakin eroja. Toiset nettikasinot eivät myönnä montaakaan bonusta, kun taas toisilla kasinosivustoilla on tarjolla sivuittain erilaisia bonuksia. Bonuksia voi olla mahdollista lunastaa itselleen jopa päivittäin.

Nettikasinoiden bonustarjonta alkaa yleensä tervetuliaisbonuksesta. Se myönnetään uudelle asiakkaalle heti rekisteröitymisen yhteydessä. Bonukseen vaaditaan joskus talletus, mutta se saatetaan joillain sivustolla myöntää pelaajalle jopa ilman talletusta. Moni nettikasino on ratkaissut asian niin, että pelaajalle myönnetään aluksi osa bonuksesta ja loput, kun ensimmäinen talletus on tehty.

Parhaat bonukset ovat tietysti sellaisia, jotka on helposti saatavilla ja joiden ehdot eivät ole liian hankalat toteuttaa. Kierrätysvaatimus on yleisin bonusehto. Voidaan ajatella, että mitä pienempi kierrätysvaatimus on, sitä helpompi se on täyttää. Monella nettikasinolla bonusten kierrätysvaatimus voi olla 35x, kun jotkut kasinot vaativat vain 2x vaatimuksen.

Bonuksia ilman talletusta on hieman vaikeampi löytää kuin talletuksella saatavia bonuksia. Ilmaiskierroksia voi kuitenkin saada esimerkiksi Casinohuoneelta, sillä siellä saa ilmaiskierroksia suosittuun Gemix-kolikkopeliin jo pelkästä pelitilin luomisesta. Lisää bonuksia sataa, kun ensimmäinen talletus on tehty.

Pelaa ilman pelitiliä

Eikö rekisteröitymislomakkeen täyttäminen kiinnosta? Tässä tapauksessa suosittelemme ehdottomasti kokeilemaan pikakasinoa. Niitä löytyy todella runsaasti, joten uskomme sellaisen löytyvän hyvin nopeasti. Pikakasinoilla sisälle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, joten henkilöllisyyttäkään ei tarvitse enää todistaa – henkilöllisyys varmistuu jo tunnistautumisen yhteydessä.

Pikakasinot toimivat usein hyvin yksinkertaisesti eli pelaaminen voi tapahtua heti talletuksen jälkeen. Bonukset on hyvin usein jätetty kokonaan pois, jotta sivustolla ei olisi mitään ylimääräistä. Joillain pikakasinoilla kuitenkin on bonuksia ja jos tutkit niitä tarkoin, saatat huomata, ettei niillä ole kovinkaan kummoisia kierrätysvaatimuksia.

Parhaat nettikasinot ovat sellaisia, joiden toiminta on läpinäkyvää, jotka ovat viihdyttäviä ja turvallisia. Ja koska kyseessä on rahapelisivustot, on turvalliset rahansiirrot avainasemassa. Silloin, kun maksutavat ovat tuttuja ja turvallisia, pelaaminen voi tapahtua täysin turvallisin mielin, ilman huolta siitä, mihin talletetut varat menevät.