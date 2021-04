Suosituimmat PC- pelit vuonna 2021

Nykyään parhaimmat ja suosituimmat PC- pelit ovat entistä haastavampia, visuaalisesti näyttävämpiä, laajempia ja viihdyttävämpiä kuin ikinä aiemmin. Pelit luovat kaukaisia ja interaktiivisia maailmoja, joissa pelaaja voi helposti viettää aikaa tunti- ja päiväkausia. PC- pelien pelaaminen on siitä mukava juttu, että niiden pelaaminen onnistuu helposti kotoa käsin. Pelit eivät myöskään lukeudu vain yhteen genreen, sillä valikoimasta löytyy esimerkiksi avoimen maailman pelejä sekä MMO- ja MOBA- pelejä, jotka ovat kaikkea nostalgisen klassikon ja tiimityötä vaativien strategiapläjäysten väliltä.

Pelaaminen ei suinkaan rajoitu pelkästään perinteisiin peleihin, joita kykenee myös pelaamaan eri konsoleilla. Tänä päivänä myös erilaiset uhkapelit ja rahapelit ovat todella suosittuja ja monien muiden pelien tapaan myös niitä pystyy pelaamaan niin tietokoneella, tabletilla kuin puhelimellakin. Netticasinot tarjoavat todella viihdyttäviä ja näyttäviä pelikokemuksia toinen toistaan erikoisempien ja monipuolisempien pelien parissa. Pitipä siis perinteisistä peleistä tai rahapeleistä, onnistuu niiden kaikkien pelaaminen helposti tietokoneella. Jokaiselle löytyy jotakin!

Pelialaan panostetaan tänä päivänä paljon ja siksi myös konsolit ja tietokoneet ovat todella tehokkaita. Siksi nykyiset pelitietokoneet kykenevät tuottamaan äärimmäisen viihdyttäviä ja näyttäviä pelikokemuksia upeiden yksityiskohtien kera. Etsitpä minkälaista pelattavaa tahansa, löydät tästä listasta varmasti jotain preferensseihisi sopivaa.

Suosituimmat PC- pelit 2021:

1. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt on peli, joka vain paranee ajan kuluessa. Kyseessä on yhä yksi upeimmista ja vakuuttavimmista peleistä, jossa yhdistyvät Skyrimin koko ja GTA V:n syvyys. Peli on täynnä sisältöä ja siksi se pysyttelee yhä suosituimpana PC- pelinä. Upea, näyttävä, mykistävä ja tunteja kestävä The Witcher 3: Wild Hunt ei ole pelkästään yksi parhaimmista PC- peleistä vuonna 2021, vaan se on ehdottomasti yksi kaikkojen aikojen parhaista peleistä koskaan.

2. Hitman 3

Hitman 3 on päättämässä upean trilogian kunnialla ja se on hyvä osoitus siitä, miksi kyseinen pelisarja on niin suosittu. Tuoreimmassa osassa ei nähdä pelattavuuden kannalta mitään mullistavaa, mutta pelistä löytyy kuusi uutta karttaa, joiden parissa pääsee seikkailemaan ympäri maailmaa. Pelisarja saa todellakin arvoisansa päätöksen tarinalle, joka alkoi jo vuonna 2016.

Mikäli pelisarja ei ole entuudestaan tuttu, voimme iloksesi todeta, että kyseessä on todellista nautintoa. Pelaajan tehtävänä on ohjata Agentti 47:ää, jonka tehtävä on salamurhata kohteitaan mahdollisimman huomaamattomasti ja hiljaa. Isoissa tehtävissä on mahdollista liikkua vapaasti ympäri karttaa ja tutkailla erilaisia vaihtoehtoja salamurhan tekemiseen. Pelistä löytyykin rutkasti uudelleenpeluuarvoa, sillä pelaajalle on tarjolla useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

3. Ghostrunner

Kyseessä on äärimmäisen väkivaltainen ja jatkuvassa liikkeessä oleva peli, joka ei sovellu heikkohermoisille. Ghostrunner on todella nautinnollinen ja kiihkeä kokemus, jossa kuolemasta tulee arkipäivää. Tämä peli yhdistää Doom Eternalin ja Mirror’s Edgen parhaat palaset, ja mikäli pidät näistä, tulet rakastamaan Ghostrunneria.

Peli sijoittuu Dharma Toweriin, jota pitkin pelaajan pitää kiivetä ja sivaltaa, jotta kostaminen armottomalle hallitsijalle tapahtuu. Pelaaja kulkee katana kädessä luoteja väistäen, vihollisia viipaloiden ja kykyjä hyödyntäen aina huipulle saakka. Tätä peliä pelatessa tulee varmasti hiki!

4. World of Warcraft: Shadowlands

Cyberpunk 2077:n ohella World of Warcraft: Shadowlands on paitsi yksi nopeimmin myytyjä pelejä maailmalla, mutta myös oiva laajennus yhteen pisimmistä MMO- peleistä. WoW on jo yli 16 vuotta vanha pelisarja, mutta siitäkin huolimatta tarina menee loistavasti eteenpäin, tasojärjestelmä uudistuu, tarjolle tulee uusi hahmoluokka ja tietenkin lisää tehtävää, kerättävää ja uudenlaisia vihollisia.

Pelin teema on kuolleiden valtakunta, joka puolestaan on jaettu viiteen alueeseen. Pelattavaa riittää jokaiselle, pelasitpa sitten yksin tai kaveriporukassa. Myös aloittelijoille on tullut tarjolle uusi Exile’s Reach- alue ja monipuolisemmat kustomointimahdollisuudet. Peli säilyttää kuitenkin alkuperäisyytensä MMO- ja roolipelinä, joten siitä löytyy todella valtava maailma tutkimista varten.

5. Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulatoria ei tarvitse kauaa pelata, että voi ymmärtää kyseessä olevan puhtaasti rakkaudesta syntynyt yksilö. Tällä ei tarkoiteta ainoastaan mielettömän upeaa visuaalista ulkonäköä tai tuesta ulkopuolisiin laitteisiin, vaan samainen tarkkuus koskee myös immersiota ja realismia. Peli kykenee vetoamaaan jopa sellaisiin pelaajiin, jotka eivät simulaattoreista juuri pidä.

Mikäli kuitenkin rakastat lentämistä, tulet ehdottomasti rakastaan joka ikistä sekuntia tämän pelin parissa, kun lentelet maailman upeimpien maisemien yllä.

6. Monster Hunter World

Monster Hunter on yksi maailman isoimmista pelisarjoista, vaikka et olisikaan siitä kuullut ennen Monster Hunter World- peliä. Kyseinen peli toi sarjalle rutkasti tunnettuvuutta, ja se onkin todella upea kokemus PC:llä.

Monster Hunter Worldissa ohjataan hirviömetsästäjää, joka jahtaa yhä isommiksi ja vaarallisemmiksi muuttuvia hirviöitä. Ne on tarkoitus tappaa, jonka jälkeen niiltä nyljetään komponentteja, ja sitten rakennetaan entistä kestävämpiä ja parempia varusteita. Pelaaminen on hyvin yksinkertaista, mutta silti kokemus on todella palkitseva ja nautinnollinen.

Capcom on jatkanut pelin lisäsisällön kehittämistä ja jo tällä hetkellä ilmaisten laajennusten määrä on järkyttävän suuri. Pelistä löytyy myös maksullinen laajennus nimeltään Iceborne. Mikäli hakusessa on immersiivinen, addiktoiva ja hauska pelikokemus yksin tai ystävien kanssa, kannattaa kääntää katse kohti Monster Hunter Worldia.

7. Minecraft

Minecraft on peli, joka ei turhia esittelyjä kaipaa. Kyseistä peliä on myyty jo yli 100 miljoonaa kappaletta vuoden 2009 julkaisun jälkeen. Pelaajat voivat luoda pelissä melkein mitä tahansa hyödyntämällä ympäriltä löytyviä resursseja, tai tutustua muiden upeisiin luomuksiin. Tässä pelissä vain mielikuvitus on rajana ja pelin voikin kokea vaikka kuinka monella eri tavalla.