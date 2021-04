Suositut pelit ympäri maailman

Ihmiset ovat pelanneet pelejä jo vuosituhansien ajan. Pelit ovat olleet viihdettä, ja ne ovat luoneet yhteisöllisyyttä. Pelit ovat aina kiinnostaneet ihmisiä, ja erilaiset pelit levisivät ympäri maailman jo kauan sitten ennen globalisaatiota ja internetiä. Yksi tunnetuimmista ja vanhimmasta peleistä on shakki, mutta sen alkuperämaasta ei ole tarkkaa tietoa. Eurooppaan peli rantautui 700-800 -luvulla.

Tänä päivänä peli voi tarkoittaa hyvinkin montaa eri asiaa. Peli voi viitata muun muassa lautapeliin, korttipeliin, video- tai konsolipeliin, kasinopeliin, rahapeliin ja selainpeliin. Vaikka globalisaation ja internetin myötä ei enää voida tehdä yhtä selkeitä johtopäätöksiä siitä, mitä pelejä missäkin pelataan, eri maiden väliltä löytyy silti eroja. Aivan kuten urheilulajienkin kohdalla, jokaisella maalla ja kulttuurilla on omat suosikkipelit. Digitalisoitumisen myötä pelaaminen on saanut uusia ulottuvuuksia, ja yhä useampi pelaa verkossa.

Suomalaisten pelimieltymykset

Suomalaisilla on maine varsinaisena pelikansana. Suomessa on tehty maailmalla hurjaa suosiota saaneita pelejä, kuten Rovion Angry Birds ja Supercellin Clash of Clans. Ensimmäinen maailmanlaajuisen suosion saanut kännykkäpeli oli tietenkin Nokian puhelimissa nähty matopeli. Viime aikoina kilpailullinen pelaaminen eli eSports on nostanut pelaamisen ammattitasolle. Suomalaiset eSports pelaajat ja joukkueet ovat loistaneet etenkin Counter Strike: Global Offensivessa tuoden kilpailullista pelaamista koko kansan tietoisuuteen.

Perinteisesti hedelmäpelit, lotto, arvat ja vedonlyönti ovat olleet monen suomalaisen harrastus. Kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset pelaavat paljon rahapelejä. Vuonna 2019 tehdyn väestökyselyn mukaan 78% suomalaista pelasi rahapelejä edellisen 12 kuukauden aikana. Kaikkein yleisintä on pelaaminen 25-44 -vuotiaiden keskuudessa. Kaikissa ikäryhmissä miehet pelaavat naisia useammin. Miehet suosivat useammin pelejä, jotka eivät perustu pelkkään tuuriin, kuten urheiluvedonlyöntiä. Naiset taas suosivat enemmän onnenpelejä, kuten kolikkopelejä.

Nettikasinot keräävät pelaajia

Hämyisissä saluunoissa pelattiin korttia ja erilaisissa urheilutapahtumissa lyötiin vetoa rahasta jo satoja vuosia sitten. Tosin vanhimmat jäljet rahapelaamisesta löytyvät Kiinasta tuhansien vuosien takaa. Ensimmäiset kasinot perustettiin tiettävästi 1600-luvulla. Baccaratia pelattiin Euroopassa jo 1400-luvulla ja Blackjackia 1600-luvulla. Vaikka kivijalkakasinot pitävät edelleen pintansa, on niiden pitänyt antaa tilaa nettikasinoille.

Nettikasinoiden määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti kymmenessä vuodessa. Yhä useampi suuntaa kivijalkakasinoiden sijaan nettikasinolle, joista löytyy niin kolikkopelejä, klassisia pöytäpelejä ja vedonlyönti. Nettikasinoilla pelaajiin vetoaa pelien valtava määrä, ja mahdollisuus pelata milloin ja missä tahansa. Mobiilipelaaminen on ohittanut jo suosiossa tietokonepelaamisen, ja nettikasinolla on helppo käydä pyöräyttämässä hedelmäpelien rullia vaikkapa lounastauolla.

Euroopassa on pitkät kasinopelaamisen juuret. Monacon Monte Carlo lienee Euroopan kuuluisin kasino. Euroopan suurin kasino puolestaan löytyy Lissabonista. Malta on Euroopan kasinokeskittymä, jos mukaan otetaan nettikasinot. Malta on houkutellut nettikasinoiden perustamiseen tarjoamalla kohtuullisen verotuksen ja pelilisenssit, joilla nettikasinot voivat hankkia asiakkaita ympäri Euroopan Unionia. Muita suosittuja maita, joihin nettikasinot rekisteröityvät ovat Viro, Iso-Britannia ja Curacao.

Yhdysvalloissa nettikasinoita koskevat tiukat rajoitukset, joten siellä kivijalkakasinot pitävät yhä pintansa. Kukapa ei tietäisi Las Vegasin olevan se kuuluisin kasinopaikka. Nettikasinoiden leviäminen maailmanlaajuisesti riippuukin paljon jokaisen maan lainsäädännöstä.

Lotto on yksi tunnetuimmista rahapeleistä, ja sitä pelataankin ahkerasti eri puolilla maailmaa. Suomalaiset pelaavat Veikkauksen Lottoa ja Euroopan laajuista EuroJackpotia. Nykyään on myös mahdollista osallistua lottoarvontoihin muissa maissa. Yhdysvalloissa tunnetuimmat lotot ovat MegaMillion ja Powerball, joissa on jaossa maailman suurimmat potit, jotka saattavat nousta jopa miljardeihin dollareihin.

Videopelien suosio maailmalla

Suomalaiset tunnetaan maailmalla taitavina videopelien pelaajina. Englantilainen mobiilipeliyhtiö Kwalee tutki vuonna 2020 pelaajien menestystä yli 16 000 eri video- ja konsolipelissä. Suomalaiset nappasivat kärkisijan vertailussa väkilukuun suhteutettuna. Seuraavat sijat menivät Kanadaan ja Ruotsiin. Suomalaiset pärjäävät hyvin etenkin ajo- ja urheilupeleissä. Vertailussa kokonaissijalla 17. ollut Japani sen sijaan vei ykköspaikan tappelupelien kategoriassa. Japanissa on kehitetty monia maailmassa menestyneitä tappelupelejä kuten Tekken, ja Japanissa tappelupelit ovat suosittuja, joten tulos ei yllättänyt tutkimuksen tekijöitä. Ammuskelupelien kategorian ykköspaikan vei Yhdysvallat. Ensimmäisen persoonan ammuntapelit ovat tunnettuja ympäri maailman, mutta niillä on erityisen suuri pelaajakunta Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltalaisen CableTv.com puolestaan selvitti, mitkä pelit ovat suosittuja eri maissa. Yhdysvalloissa ykkössijan vei ensimmäisen persoonan ammuntapeli Call of Duty: Infinite Warfare. Suosittuja olivat myös muut ammuntapelit Overwatch ja Fortnite sekä japanilainen roolipeli Persona 5.

Eurooppaa oli tarkasteltu tutkimuksessa yhtenä kokonaisuutena, mutta pitää muistaa, että Euroopan 49:ssä maassa on varmasti eroja. Selvityksen mukaan Euroopan suosituin peli oli Suomessakin suosittu Battlefield. Seuraaville sijoille nousivat World of Tanks, Horizon Zero Dawn ja Counter:Strike: Global Offensive.

Etelä-Amerikassa suosituimmaksi peliksi nousi Persona 5, ja sen perässä tulivat e-urheilusta tutut League of Legends ja Counter Strike: Global Offensive. Afrikassa videopelejä pelataan vielä huomattavasti vähemmän kuin muilla mantereilla, eikä siellä ole yhtä selkeitä suosikkipelejä kuin muualla. Yksi peleistä, joka on saanut suosiota eri Afrikan maissa on jalkapallopeli FIFA – onhan jalkapallo urheilulajinakin hyvin suosittua koko mantereella.

Nämä mielenkiintoiset selvitykset antavat osviittaa siitä, minkä tyyppiset pelit ovat suosiossa missäkin maailmankolkassa. Uusia pelejä tulee markkinoille nopealla tahdilla, ja suosikit vaihtuvat tiuhaan tahtiin, joten kyselyihin ja tutkimuksiin ei kannata suhtautua liian vakavasti.