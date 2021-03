Mobiilikasinolla pelaaminen yleistyy — tässä ovat sen hyvät ja huonot puolet

Mobiiliteknologian kehittymisen myötä elämämme on siirtynyt yhä suuremmassa määrin älypuhelimiin. Netissä surffaamiseen ja erilaisten palveluiden pariin pääseminen ei enää edellytä välttämättä tietokonetta, jonka seurauksena yhä useammat hoitavat kaiken mobiililaitteelta käsin. Peliteollisuus ei ole tässä suhteessa mikään poikkeus. Vaikka monet pelaavatkin kasinopelejä yhä tietokoneelta käsin, on mobiilipelaajien osuus kasvanut valtavalla vauhdilla viimeisen vuosikymmenen aikana.



Mobiilikasinoiden suosiota selittävät useat eri tekijät, mutta lisäksi niihin liittyy muutamia negatiivisia seikkoja, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Seuraavaksi käydään läpi mobiilikasinolla pelaamisen parhaita puolia, jonka lisäksi nostetaan esille pari haittapuolta.



Mobiilikasinoiden tarjoamat hyödyt



Kasinopelien pelaaminen mobiilisti on monen valinta ennen kaikkea siksi, että kyseessä on mutkaton ja paremmin nykyaikaan ja päivittäisiin kiireisiin sovitettava pelaamisen muoto riippumatta siitä, kuinka stressaavaa työ tai arki yleisesti on.. Mobiilipelaamisen suosio on lisääntynyt kuitenkin erityisesti seuraavaksi esiteltävistä syistä.



Kätevyys ja helppous



Kun online-kasino peleineen kulkee koko ajan mukana taskussa, ei pelatakseen tarvitse varta vasten suunnata kasinolle tai edes tietokoneen äärelle. Monet pelaavatkin nettikasinolla mobiililaitteelta käsin esimerkiksi junassa tai bussissa matkustaessaan tai vaikkapa työpaikan taukotilassa tai pankkiin jonottaessaan. Mobiilikasinon tarjoama helppous ja joustavuus mahdollistavat pelaamisen missä ja milloin tahansa juuri kun se parhaiten itselle sopii. Tämä on monen mielestä kaikkein merkittävin syy valita mobiilikasino ensisijaiseksi pelimuodoksi.



Mahdollisuus pelata ilmaiseksi



Joillekin tulee yllätyksenä se, että nettikasinolla voi halutessaan pelata myös leikkirahalla. Monelle kynnys liittyä kasinolle pelaamaan saattaa olla korkea esimerkiksi siksi, ettei kasinopelaaminen ole ennestään tuttua ja oikealla rahalla pelaaminen tuntuu turhan suurelta riskiltä. Tosiasiassa monet nettikasinot mahdollistavat virtuaalisten pöytäpelien ja videoslottien pelaamisen ilman oikealla rahalla panostamista myös mobiilikasinolla. Näin ollen pelaaja voi kaikessa rauhassa tutustua peleihin ja niiden toimintoihin ennen kuin niitä siirtyy pelaamaan oikealla rahalla.



Monipuolinen pelivalikoima

Siinä missä perinteisellä kasinolla pelivalikoima rajoittuu tilanpuutteen vuoksi kiinteään määrään peliautomaatteja ja pelipöytiä, tarjoavat nettikasinot rajattomasti vaihtoehtoja. Monen kasinosivuston valikoima onkin vuosien mittaan paisunut jopa tuhansien pelien kokoelmaksi, josta jokainen löytyy takuulla mieluista pelattavaa. Myös mobiilikasinoiden pelivalikoima on aiempaa kattavampi ja pelit pyörivät sulavasti suoraan mobiililaitteen selaimessa.



Mobiilikasinon suurimmat haasteet



Vaikka mobiilipelaamiseen kasinolla liittyy ehdottomasti enemmän hyviä puolia, kannattaa mobiilipelaajan huomioida pari seikkaa. Näistä ensimmäinen on se, että kasinosivustojen välillä on suuria eroja siinä, kuinka kattava niiden mobiiliversion pelitarjonta on. Mikäli tietää jo etukäteen pelaavansa lähinnä mobiilisti, kannattaa siinä tapauksessa valita sellainen kasino, joka tämän mahdollistaa ja tarjoaa mahdollisimman kokonaisvaltaisia pelielämyksiä. Jotkut kasinot ovat optimoineet sivustonsa täysin mobiililaitteille yhteensopivaksi, joka tarkoittaa, että pelitarjonta on sama riippumatta siitä, pelaako pelaaja kasinolla tietokoneelta vai älypuhelimelta käsin. Vaikka mobiiliversio löytyykin tätä nykyä lähes jokaiselta nettikasinolta, on markkinoilla vielä yllättävän paljon sellaisia sivustoja, joiden mobiilipelitarjonta on selkeästi suppeampi normaaliversioon verrattuna. Monet pelaajat odottavat sivustoilta laadukkaita pelikokemuksia mobiililaitteella, joten kasinot ovat kiireen vilkkaa kehittämässä mobiiliversioitaan yhä laadukkaammiksi.



Toinen tärkeä seikka ei varsinaisesti liity kasinon toimintaan, mutta mobiilipelaamisene yleisesti. Nettikasinolla pelatessa on pelaajan tehtävänä varmistua riittävän hyvästä ja luotettavasta nettiyhteydestä. Mikään ei ole kurjempaa kuin se, että juuri panoksen asettamisen ja pelin käynnistämisen jälkeen internet-yhteys yhtäkkiä katkeaa. Useimmiten tämä ei kuitenkaan ole ongelma etenkään meillä Suomessa verkkoyhteyden laajan kattavuuden ansiosta, mutta kun kyse on oikealla rahalla pelaamisesta, on yhteyden vahvuus hyvä tarkistaa ennen pelaamaan ryhtymistä, jottei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.