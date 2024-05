Tasmania – monelle tuntematon Australian saari

Jos olet kaukokohteitten ystävä, olet varmaan jo tutustunut johonkin Australian kaupunkiin. Sen eteläisin osavaltio Tasmania on kuitenkin suurimmalle osalle Pohjoismaitten matkailijoista täysin tuntematon saari. Lähinnä maataloudella elävä Tasmania omaakin australialaisten eli aussien keskuudessa lempinimet omena-osavaltio tai Australian takapiha. Totta toinen puoli, sillä omenoita kasvatetaan joka lähtöön ja valtaisan mannermaan rinnalla Tasmania vaikuttaa pikkuruiselta

Tasmania on kuitenkin luontoa rakastavalle todellinen aarreaitta. Peräti 40 % saaresta on kansallispuistoaluetta ja noin 25 % UNESCON maailmanperintökohteitten listalla! Muutakin antia on toki tarjolla vaatimattoman kokoisten kaupunkien sylissä, ja brittien muinoin Tasmaniaan perustamien rangaistusvankiloitten museoalueet kertovat karua todellisuutta menneisyydestä. Ja tietysti casino kulkee aina taskussasi ajankuluna!

Näin pääset Australian mannermaalta Tasmaniaan

Tasmanian uskomattomaan vehreyteen pääset vain mannermaan kautta. Mikään ulkomaalainen lentoyhtiö ei omaa suoria lentoja. Vaikkei välimatka mantereelta ole pitkä, varaudu silti suhteellisen kalliisiin lipunhintoihin!

Lentäen: Lentoyhtiöt Qantas, Virgin ja Rex lentävät päivittäin useita kertoja eri puolille Tasmaniaa, Australian suurimmista kaupungeista käsin. Tasmanian suurimmat lentokentät ovat Hobart ja Launceston, mutta myös esimerkiksi Devonportiin ja Burniehin pääsee lentäen. Lentomatkan kesto on Melbournesta Devonportiin on 1,5 tuntia.

Laivalla: Mantereelta pääset Tasmaniaan laivalla vain Melbournen ulkopuolelta, Gelongesta saaren pohjoisosan rantakaupunkiin Devonportiin. Matkan kesto on 9-12 tuntia, riippuen seilaatko päivä- vai iltalaivalla. Autolautat ovat suuria, uusin Spirit of Tasmania on muuten valistettu Suomessa!

Tasmanian kolme ”pakollista” kohdetta

Koko saari on luontofanin temmellyskenttää, jossa riittää seikkailukohteita niin ihmisten ilmoilla kuin kaukana korven kätköissä. Käytä siis tilaisuus hyväksesi, sillä uljaat vuoret ja sademetsät odottavat laidunten ja kukkuloitten lomassa. Seuraavassa kolme kohdetta, joita ei Tasmaniaan saapuvan vierailijan tule jättää väliin:

Cradle Mountain-Lake St. Clairin kansallispuisto

Tasmanian suosituin vuori on Cradle Mountain, jonka terävät huiput erottuvat horisontissa jo kaukaa. Maailmanluokan vaellusta ja vuorikiipeilyä arvostavat löytävät vuoren merkityiltä reiteiltä unelmoimansa, mutta osa reiteistä soveltuu mainiosta myös meille ”Meikäläisille”. Ikoninen Dove Lake on jääkauden uurtama ja sen rannalla on tänään upea info- ja vierailukeskus. Vuori on monen muualla tapaamattoman lajin koti ja voit odottaa kohtaavasi myös ihanan nallemaisia ja hitaita wombatteja. Myös Tasmanian paholainen saattaa ilahduttaa sinua. Kannattaa joko vuokrata auto tai osallistua päiväretkelle, toki majoittuminen kansallispuistossa on sekin mahdollista, tosin kallista.

Port Arthurin historiallinen rangaistusvankila

Tasmanian eteläosassa odottaa Port Arthurin alue, joka oli aikoinaan yksi koko Australian kuuluisimmista rangaistusvankiloista. Mahtavat museorakennukset, entiset sellit ja brittien pikkuruiset asumukset huokuvat kauniin meren edelleen rannalla vankien tuskaa ja toivottomuutta. Voit osallistua joko opastettuun kierrokseen alueella tai seikkailla yksin, pyydä siinä tapauksessa itsellesi kartta jo lippua ostaessasi.

Hobart ja sen anti

Tasmanian osavaltion pääkaupunki Hobart on aivan Port Arthurin läheisyydessä, kauniin merenlahden rannalla. Kaupungissa vietät helpolla päivän tai pari, sillä antia on taiteesta ja museoista kasinopelaamiseen ja vuoriseikkailuun. Maineikas kallion sisään rakennettu Mona-taidemuseo yllättää jo arkkitehtuurillaan, sekä ulkoa että sisältä tarkasteltuna. Kyseessä on eteläisen pallonpuoliskon suurin yksityinen museo, jonka perustajan David Walshin kokoelman suuruus vetää vertoja monen valtion kansallismuseolle.

Reilun kilometrin korkuiselle Mount Wellingtonin huipulle kannattaa ajaa ihailemaan joka suuntaan avautuvia uljaita näkymiä. Varaudu kuitenkin hyytävään tuuleen ja talvella jopa lumeen.

Oluen ystävät ilostuvat kierroksesta ja tuopista kuuluisan ja iäkkään Cascade-panimon tiloissa. Vaihtoehtona on katsastaa ja maistaa vaikkapa Hobart Breweryn luomuksia.

Tervetuloa Tasmaniaan!

Australiaan saakka ei mielestämme kannata matkata, jollei sen aikana vieraile myös Tasmanian ihanalla ja hieman uniselta tuntuvalla luontosaarella.