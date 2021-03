Kolikkopelit kuin taideteoksia – esittelyssä visuaalisesti upeimmat videoslotit

Videoslotit ovat verrattain lyhyessä ajassa kehittyneet huimin harppauksin. Kehityksestä puhuttaessa viitataan sekä niihin lisättyihin erikoistoimintoihin ja efekteihin, mutta myös visuaaliseen ilmeeseen. Siinä missä varhaisimmat videoslotit pohjautuivat vielä selkeästi perinteisiin kolikkopeliautomaatteihin, on tietokoneella luotujen grafiikoiden kehittyminen sekä verkkoyhteyden nopeutuminen mahdollistanut pelinkehittäjille entistäkin kunnianhimoisempien ideoiden toteuttamisen.



Monelle pelaajalle upeat peligrafiikat ovat yksi suurimmista syistä slottien pelaamiseen niiden tuoman jännityksen ohella. Vaikka käytännössä kaikki kolikkopelit onkin suunniteltu huolella, voi niiden välillä silti huomata tyylillisiä eroavaisuuksia, sillä joissain peleissä on selkeästi panostettu enemmän ulkoasuun ja toisissa ennemminkin pelin toimintoihin. Esimerkiksi hiljattain kasinolle ilmestynyt The Dog House Megaways -slotti tarjoaa jännitystä erikoistoimintojen, kuten sticky wildien ja satavien wildien muodossa, kun taas Jumanji-slotti hurmaa edistyksellisillä grafiikoillaan. Näyttävää animointia ja visuaalisuutta hyödynnetään scatter- ja wild-erikoissymboleiden lisäksi pelaajan huomion ohjaamisessa painikkeisiin.



Seuraavaksi tarkastellaan muutamia tämän hetken kauneimpiin ja näyttävimpiin lukeutuvista sloteista. Näissä peleissä käytetyt grafiikat ja animaatiot ovat suoranaista taidetta, joka saa ne erottumaan joukosta.

Book of Dead (Play’n GO)

Book of Dead on muinaisen faaraon hautakammion uumeniin johdattava kolikkopeli, jota moni pitää yhtenä esteettisesti viehättävimmistä Egypti-aiheisista sloteista. Pelin rullat on sijoitettu tyylikkäästi jykevien kivipilareiden väliin ja kauniisti piirretyt, yksityiskohtaiset ja kullanhohtoiset symbolit edustavat muinaista egyptiläistä sivilisaatiota. Visuaalisesti upean kokonaisuuden lisäksi tässä pelissä vetää puoleensa sen ilmaiskierrostoiminto, jonka myötä pelinäkymä keskittyy pelissä esiintyvään Kuolleiden kirjaan. Kirjan sivuilla vilisee erikoissymboleita, jotka voivat parhaimmillaan johtaa huikeisiin voittoyhdistelmiin.

The Legend of Shangri-La: Cluster Pays (NetEnt)

Monet nettikasinon slotit on ladattu täyteen energiaa ja vauhtia, mutta tarjonnasta löytyy myös pelejä, jotka huokuvat rauhallista ja tyyntä tunnelmaa. Sellainen on muun muassa sumuisiin vuoristomaisemiin kirsikkapuiden keskelle sijoittuva The Legend of Shangri-La: Cluster Pays -videoslotti, joka on upeasti laadittu kokonaisuus. Pelissä viisaan munkin virkaa toimittaa sympaattinen pikkupanda, joka reagoi pelin eri käänteisiin persoonallisin ilmein ja elein. Tässä pelissä silmä lepää — kiitos viimeisen päälle hiotun visuaalisen ilmeen.

Ancient Fortunes: Zeus (Microgaming)

Kreikkalainen mytologia on jo vuosikymmenten ajan inspiroinut kasinomaailmaa. Muinaisen Kreikan tunnelmiin voi sukeltaa esimerkiksi Ancient Fortunes: Zeus -slotissa, joka on suunniteltu viimeisen päälle tarjoamaan mukaansatempaavia pelielämyksiä Olympuksessa Zeuksen valvovan silmän alla. Slotissa on yksityiskohtaisesti tyylitellyt kreikkalaista mytologiaa henkivät kuvasymbolit, eikä lainkaan pelikorttisymboleita. Visuaalisesti kaunis kokonaisuus ei ole kuitenkaan tämän pelin ainoa etu, vaan lisäksi siitä löytyy Win Both Ways -toiminto, joka tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa voittavia yhdistelmiä molempiin suuntiin.

Rockabilly Wolves (Just For The Win Studios)

Jos kasinopelit valitsee ensisijaisesti ulkoisen ilmeen pohjalta, kannattaa niitä etsiessä siinä tapauksessa suodattaa näkyville Just For The Win -peliyhtiön pelit. Kyseessä on nuori ja nykyaikainen pelistudio, joka tunnetaan upeista grafiikoistaan ja innovatiivisesta otteestaan ja jossa pelien suunnittelu otetaan tosissaan. Yksi peliyhtiön tyylinnäytteistä on Rockabilly Wolves. Sen persoonallista 50-luvulle sijoittuvaa teemaa täydentävät leikittelevät, sarjakuvamaiset symbolit, joissa seikkailee muun muassa hauskoja susihahmoja sliipatuilla takatukilla.

Gonzo’s Quest (NetEnt)

Siitäkin huolimatta että Gonzo’s Quest lukeutuu nettikasinoiden klassisimpien ja pitkäikäisimpien pelien joukkoon, on se ehdottomasti ansainnut paikkansa visuaalisesti upeimpien pelien listalla. Gonzo’s Quest edustaa klassista atsteekkiteemaa, tempaisten pelaajan mukaan jännittävälle seikkailulle muinaiseen temppeliin. Pelin symboleissa esiintyy salaperäisiä muinaiseen sivilisaatioon liittyviä symboleita. Peliin tuo humoristisuutta Gonzo-hahmo, joka hurraa joka kerta kun pelaaja saavuttaa pelissä menestystä.

Warlords: Crystals of Power (NetEnt)

Fantasiateemaiset slotit lukeutuvat rakastetuimpien kolikkopelien joukkoon. Yksi esimerkki tällaisesta on Warlords: Crystals of Power, jossa jo pelin alussa näytettävä, tärkeimpiä hahmoja esittelevä intro on laadittu niin vaikuttavasti, että se kävisi nykyaikaisesta videopelistä. Myös varsinaisessa pelitilassa taustan ja symboleiden suunnitteluun on selvästi panostettu. Joka kerta kun pelikierroksella voittaa, heräävät yksityiskohtaiset soturihahmot henkiin animaation voimin. Jo parin minuutin pelaamisen jälkeen ei jää epäilystäkään siitä, miksi Warlords: Crystals of Power ansaitsee paikkansa kasinomaailman parhaimmannäköisten pelien joukossa.