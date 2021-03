Opas turvallisen nettikasinon valintaan

Mahtava lisä netin viihdetarjonnassa ovat nettikasinot, jotka kasvattavat suosiotaan vuosi vuodelta. Sekä kasinoiden määrä että niissä olevien pelien valikoima lisääntyvät koko ajan. Kaikkein suosituimpia pelejä ovat eri teemaiset kolikkopelit, mutta myös pöytäpeleillä ja livekasinoilla on omat vannoutuneet faninsa. Nettikasinoilla on myös saatavilla mobiilikasinot, jolloin pelaaminen onnistuu älypuhelimella vaikka bussia odotellessa. Valtavan laaja valikoima voi tehdä pelisivuston valitsemisesta vaikeaa. Mistä tietää, että nettikasinolla on turvallista pelata? Mitä tunnistaa mahdolliset huijarisivustot? Koska nettikasinolle tunnistaudutaan omilla tiedoilla ja pelataan oikealla rahalla, pelipaikan turvallisuus ja sen toiminnan läpinäkyvyys on todella tärkeää. Käymme läpi tässä oppaassa seikat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota nettikasinolle suunnatessa.

Suomalaisille suunnatut kasinot

Nettikasinot eivät voi rekisteröityä Suomessa, koska Veikkauksella on monopoliasema rahapeleissä. Et siis voi löytää Suomessa rekisteröitynyttä pelisivustoa, mutta tarjolla on suomenkielisiä kasinoita, jotka on rekisteröity jossakin muussa maassa. Suomalaiset voivat pelata laillisesti muussa maassa rekisteröidyllä nettikasinolla. Ei siis kannata huolestua, jos kasino on rekisteröity ulkomailla – se kuuluu asiaan. Monilla nettikasinoilla on suomenkieliset sivut. Sivuston luotettavuutta voi arvioida sen perusteella, kuinka sujuvaa suomen kieli on. Automaattikääntäjällä sinne päin käännetyt sivustot eivät suoranaisesti herätä luottamusta. Yleensä hyvällä suomen kielellä toteutetuilla nettikasinoilla on myös suomenkielinen asiakaspalvelu, ja suomalaiset pelaajat on otettu huomioon maksutavoissa ja pelivalikoimassa. Esimerkiksi Guts on nettikasino, joka tarjoaa suomalaisille pelaajille turvalliset ja luotettavat puitteet pelaamiseen.

Luotettava pelilisenssi

Nykyään nettikasinoiden toimintaa säädellään tiukasti, etenkin Euroopassa. Yksi tärkeimmistä asioista, mikä kannattaa tarkistaa ennen kuin laittaa euroja kilisemään, on nettikasinon pelilisenssi. Jos kasinolla on hallussa pelilisenssi, se tarkoittaa, että se saa toimia laillisesti, ja sen toimintaa valvoo lisenssin myöntämä viranomainen. Saadakseen pelilisenssin, kasinon toimintaa tarkastellaan kriittisesti ennen sen toiminnan aloittamista sekä sen aikana. Pelilisenssin myöntämä viranomainen valvoo muun muassa kasinoiden maksukykyä, verojen maksua, mainontaa ja tietosuojaa. Kasinolla ilmoitettu lisenssi sisältää yleensä linkin suoraan valvovan peliviranomaisen sivulle, josta lisenssin voimassaolon voi tarkistaa. Suomessa toimilla nettikasinoilla on usein Maltan pelilisenssi, mikä lienee alan arvostetuin. Maltan peliviranomainen, eli Malta Gaming Authority, tuttavallisemmin MGA, on asettanut tiukat kriteerit lisenssin saamiselle, ja se valvoo kasinoita tiukalla kädellä. Jos valitsemallasi kasinolla on MGA:n myöntämä pelilisenssi, voit olla varma, että kyseessä on luotettava ja valvottu kasino. Muita tunnettuja pelilisenssejä ovat Viron ja Iso-Britannian myöntämät lisenssit. Ei ole myöskään tavatonta, että kasinolla on useamman kuin yhden maan myöntämä pelilisenssi.

Turvalliset rahansiirtomenetelmät ja tietoturva

Toinen ehdottoman tärkeä asia, mistä kannattaa ottaa selvää etukäteen, on nettikasinon käyttämät maksutavat. Luotettavalla pelisivustolla sekä rahan tallettaminen että voittojen kotiuttaminen toimii mutkattomasti, ja vaihtoehtoja tulisi olla useita. Suomessa yleisiä vaihtoehtoja ovat pankkisiirrot, tunnetut luottokortit, nettilompakot kuten Skrill ja Neteller, Paysafecard, mobiilimaksupalvelu Zimpler sekä Trustlyn maksupalvelu.

Luotettavalla nettikasinolla pelitilin avaamiseen vaaditaan rekisteröityminen omalla nimellä, sähköpostiosoitteella, puhelinnumerolla ja mahdollisilla muilla tiedoilla, jotta pelaajan henkilöllisyys voidaan varmistaa. Toinen, viime aikoina yleistynyt vaihtoehto on Pay N Play -kasinot, joilla rekisteröitymistä ei tarvita, vaan henkilöllisyys vahvistetaan verkkopankin kautta kirjautumisella.

Rehdisti toimivat kasinot panostavat tietoturvaan, ja yleisesti ottaen niillä on käytössä SSl-salaustekniikka. Kannattaa muistaa, että rahansiirrot netissä ovat myös jokaisen omalla vastuulla. Tietokoneen tai mobiililaitteen tietoturva kannattaa pitää ajan tasalla, eikä salasanoja ja tunnuksia pidä tallentaa esimerkiksi sähköpostiin.

Bonukset

Lupaus ilmaisesta pelirahasta saattaa herättää epäilyksiä, mutta erilaiset bonukset, kuten tervetulobonus ja ilmaiset pelikierrokset ovat hyvin tavallisia nettikasinomaailmassa. Bonukset ovat siis rahanarvoisia etuja, joilla voi kasvattaa pelikassaa. On kuitenkin hyvä huomioida, että bonuksiin liittyy aina sääntöjä ja ehtoja, jotka pelaajan pitää lukea ja hyväksyä. Yleistä on bonuksiin liittyvät kierrätysvaatimukset, joista kannattaa ottaa selvää ennen bonuksen lunastamista. Luotettavalla kasinolla bonusten ja muiden etujen säännöt ja ehdot on kerrottu selkeästi ja ne ovat helposti löydettävissä. Luotettavilla toimijoilla ei ole syytä piilotella tai monimutkaistaa tietoja niiden toiminnasta.

Pelivalikoima

Hyvältä nettikasinolta löytyy laaja pelivalikoima, joka takaa, että jokainen pelaaja löytää omat suosikkinsa. Kasinoilla on tarjolla kolikkopelejä, jotka ovat niin sanottuja modernisoituja “hedelmäpelejä”, pöytäpelejä, joihin kuuluvat muun muassa ruletti, pokeri ja baccarat sekä niiden eri versiot, livekasino, jossa pelataan pöytäpelejä suoran videoyhteyden välityksellä oikean jakajan johdolla, sekä vedonlyönti. Laadukkaan kasinon käyttämät pelit tulevat tunnetuilta pelivalmistajilta, joiden on myös oltava lisenssinalaisia. Tunnettuja pelivalmistajia ovat muun muassa NetEnt, Microgaming na Play’n Go. Niiden peleissä o käytössä satunnaislukugeneraattorit, joka takaa vilpittömän pelikokemuksen tasapuolisesti kaikille. Luotettavie pelien palautusprosentit ja voitonmaksujen toimivuus tarkistetaan. Yhdellä nettikasinolla on useimmiten pelejä useammalta pelivalmistajalta. Sillä moni viettää paljon vapaa-aikaa pelien parissa, reilut nettikasinot kiinnittävät huomiota vastuulliseen pelaamiseen, ja pyrkivät tarjoamaan pelaajille työkaluja oman pelaamisen tarkkailuun ja rajojen asettamiseen.

Yhteenveto

Suurin osa nettikasinoista toimii täysin rehellisesti, mutta ikävä kyllä mukaan mahtuu aina myös mätiä omenoita. Ennen kuin ryhdy pelaamaan sinulle uudella kasinolla, muista siis tarkistaa nämä viisi asiaa:

1. Kasinon pelilisenssi.

2. Luotettavat rahansiirtomenetelmät ja tietoturva.

3. Selkeät ja helposti löydettävissä olevat säännöt ja ehdot.

4. Kasinon suomenkielinen toteutus ja asiakaspalvelun saatavuus suomeksi.

5. Hyvä pelivalikoima tunnetuilta pelivalmistajilta.